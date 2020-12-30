Кабмин Татарстана постановил изъять землю у «Ак Барс Капитала» для дороги к логоцентру «Почты России»

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство Татарстана постановило изъять земельный участок в Лаишевском районе РТ под строительство дороги к логоцентру «Почты России». Земля принадлежит рентному фонду «Ак Барс — Горизонт», который управляется УК «Ак Барс Капитал».

Изъять предполагается участок площадью 4,6 тысячи кв. м, следует из документа. Он является частью более обширного участка на 7,6 млн кв. м.

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Через эту землю пройдет дорога, которая свяжет логоцентр с трассой Аэропорт — Столбище.

Напомним, логоцентр «Почты России» открылся недалеко от казанского аэропорта в январе 2018 года. Прогнозная мощность ЛПЦ составляет более 1 млн посылок в сутки.