Кабмин Татарстана постановил изъять землю у «Ак Барс Капитала» для дороги к логоцентру «Почты России»
Правительство Татарстана постановило изъять земельный участок в Лаишевском районе РТ под строительство дороги к логоцентру «Почты России». Земля принадлежит рентному фонду «Ак Барс — Горизонт», который управляется УК «Ак Барс Капитал».
Изъять предполагается участок площадью 4,6 тысячи кв. м, следует из документа. Он является частью более обширного участка на 7,6 млн кв. м.
Через эту землю пройдет дорога, которая свяжет логоцентр с трассой Аэропорт — Столбище.
Напомним, логоцентр «Почты России» открылся недалеко от казанского аэропорта в январе 2018 года. Прогнозная мощность ЛПЦ составляет более 1 млн посылок в сутки.ОбществоВластьНедвижимостьИнфраструктура Татарстан
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