Казанские врачи совершили около 45 тысяч поездок на бесплатном такси от Mail.ru Group и Сбера

Фото: Пресс-служба ПАО «Сбербанк»

Всего более 380 тысяч поездок совершили врачи в 12 российских городах с помощью бесплатного такси от Сбера и Mail.ru Group на базе «Ситимобил». Единую службу бесплатного такси для врачей компании запустили 21 декабря. Больше всего поездок на такси для врачей сделали в Санкт-Петербурге (более 75 тысяч), Казани (около 45 тысяч) и Уфе (43,6 тысячи).

В проекте участвовало около 800 автомобилей партнеров, которые развозили врачей более 150 медицинских учреждений. Поездки для врачей были бесплатны, они использовали такси для поездок в том числе к пациентам с коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении. Выделенные такси не обслуживали других пассажиров, они перевозили только медиков.

Проект бесплатного такси для врачей финансировали совместно Mail.ru Group и Сбер, которые выделили 145 млн рублей на оплату поездок водителям и компенсацию в случае болезни, а также на средства защиты от распространения инфекции. За счет более оптимального распределения маршрутов и машин удалось продлить акцию в некоторых городах на один день в рамках выделенного бюджета.

К проекту были подключены водители партнеров «Ситимобила», которые сами выразили желание в нем участвовать. Их обеспечивали медицинскими масками, перчатками и антисептиками. Во избежание прямого контакта водителей и пассажиров и строгого соблюдения всех мер безопасности все машины были оборудованы дополнительными перегородками.

Специальные автопарки работали в 12 городах: Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Омске, Ростове-на-Дону, Ярославле, Саратове, Ульяновске, Челябинске, Красноярске и Волгограде. Обслуживали перевозки медицинских работников от 30 до 150 машин в каждом городе. Ежедневно такси для медиков выполняли более 10 000 поездок.

Программа бесплатного такси для врачей действовала с 21 декабря до 1 февраля 2021 года.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»