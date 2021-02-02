Спрос на услуги по раскрутке в соцсетях вырос в Казани на 23%

По итогам IV квартала 2020 года спрос на SMM-продвижение в Казани вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Что касается предложения услуг по раскрутке, то тут спрос вырос на целых 156%. Эксперты «Авито услуг» связали это с тем, что компании в поисках заработка осваивают каналы привлечения клиентов в интернете, а обычные пользователи зарабатывают на своих навыках ведения страниц в соцсетях.



Самой популярной социальной сетью остается Instagram — на него приходится более 70% спроса, в Казани эта доля равняется 74%. За год спрос на услуги продвижения в столице РТ вырос на 18%. Средняя цена услуги составляет 1000 рублей. В целом Instagram-продвижение используют и производители, и продавцы товаров, и мастера из сферы услуг, например, парикмахеры, специалисты ногтевого сервиса и даже мастера по ремонту бытовой техники.

С ростом популярности Telegram интерес к мессенджеру также приобрел коммерческий характер — на него приходится каждый пятый запрос контактов по объявлениям о продвижении. За год спрос на услуги продвижения в этой соцсети по Казани вырос на 38%, а предложение на 144%. Средняя цена услуги составляет 800 рублей.

Услуги SMM-продвижения, IV квартал 2020, Казань

Соцсеть Изменение предложения за год Изменение спроса за год Средняя цена услуги, руб. SMM в целом 156% 23% 1 000 Instagram 155% 18% 1 000 Telegram 144% 38% 800

Ранее эксперты составили февральский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Казани.

Диана Вагапова