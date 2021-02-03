Банк России предложил продлить программу льготной ипотеки, но не во всех регионах

Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова выступила за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%. По ее словам, льготная ипотека теряет социально направленный характер, особенно это прослеживается в крупных городах, где на жилье есть большой инвестиционный спрос.

«Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения», — приводит ее слова «РИА Новости».

Вместе с тем Данилова предложила продлить программу на регионы, в которых отмечается более сложная ситуация на рынке жилья.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что Татарстан стал одним из лидеров по росту числа выданных ипотек за 2020 год.