Банк России предложил продлить программу льготной ипотеки, но не во всех регионах
Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова выступила за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%. По ее словам, льготная ипотека теряет социально направленный характер, особенно это прослеживается в крупных городах, где на жилье есть большой инвестиционный спрос.
«Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения», — приводит ее слова «РИА Новости».
Вместе с тем Данилова предложила продлить программу на регионы, в которых отмечается более сложная ситуация на рынке жилья.
Ранее сообщалось, что Татарстан стал одним из лидеров по росту числа выданных ипотек за 2020 год.
Общество
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