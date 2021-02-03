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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, туман и до -11 градусов

05:30, 03.02.2021
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, туман и до -11 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 3 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. В отдельных районах республики прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Ветер северо-западный с переходом на восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -6... -11 градусов. В Казани от -9°С до -11°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут показывать от -7°С до -9°С.

На дорогах в Татарстане местами сохранятся сильная гололедица и снежные заносы.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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