Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, туман и до -11 градусов

В среду, 3 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. В отдельных районах республики прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.



Ветер северо-западный с переходом на восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -6... -11 градусов. В Казани от -9°С до -11°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут показывать от -7°С до -9°С.



На дорогах в Татарстане местами сохранятся сильная гололедица и снежные заносы.

Татьяна Демина