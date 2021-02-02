Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег с дождем и сильный ветер

Во вторник, 2 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. Прогнозируется снег, мокрый снег, местами сильный. Днем в южных районах республики он может сопровождаться дождем.



Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Днем его порывы могут достигать до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -1... -6 градусов. В Казани — от -3°С до -5°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут показывать от -1°С до -4°С.



На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

Татьяна Демина