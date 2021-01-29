Новости общества

12:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане заработает горячая линия по вопросам питания школьников

11:38, 29.01.2021
В Татарстане заработает горячая линия по вопросам питания школьников
Фото: Марат Мугинов

В Татарстане организуют работу горячей линии по вопросам организации здорового питания школьников. Она заработает 2 февраля.

Позвонить можно в течение дня с 10.00 до 17.00 по телефонам: +7 (843) 236-00-71 и +7 (939) 345-37-50. На вопросы жителей ответят представители объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт-Милосердие» и аппарата уполномоченного по правам человека в РТ, говорится на сайте мэрии.

Ранее прокуратура начала проверку после сообщения, что школьный повар накормила детей пельменями с пола. После скандала сотрудницу пищеблока уволили.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем