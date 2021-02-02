В КФУ выявили климатические изменения на планете за последние десятилетия
Ученые КФУ выявили эколого-климатические изменения планеты за последние десятилетия. Они касаются не только озер, подверженных прямому антропогенному воздействию, но и озер, удаленных от источников загрязнения.
В рамках одного из последних проектов ученые исследовали донные отложения озер в труднодоступных регионах страны с применением комплекса биологических индикаторов. Сведения, которые были получены, возможно применить для интерпретации эколого-климатических условий прошлого отдельно исследуемого региона. Это, в свою очередь, нужно для создания достоверных глобальных климатических моделей.
В будущем, во время пополнения базы данных методом трансферных функций, будут построены региональные климатические модели. Они необходимы для понимания общих тенденций изменения климата на территории России и мира, а также для составления прогнозов о развитии арктических экосистем в будущем, сообщает пресс-служба вуза.
В декабре профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, как уменьшается загрязнение атмосферы в связи с пандемией коронавируса.
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