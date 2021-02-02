Экс-директору банкротящейся татарстанской «Агроидеи» предъявили убытки на 87 миллионов

Заявление на 30 страницах

Конкурсный управляющий лениногорского производителя сельхозтехники «Агроидея» Екатерина Чарикова намерена взыскать с бывшего директора этого предприятия Андрея Важова 87 млн рублей в качестве возмещения убытков. Соответствующее заявление направлено в Арбитражный суд Татарстана, информацию об этом подтвердила «Реальному времени» сама Чарикова.

Причины, по которым «конкурсник» сочла Важова виноватым в причинении предприятию убытков, Чарикова раскрывать не стала — лишь добавила, что описание всего этого процесса в поданном в суд заявлении занимает 30 страниц. В картотеке суда заявление пока не зарегистрировано.

В свою очередь сам Важов заявил «Реальному времени»: никаких требований от «конкурсника» он не получал. Комментировать вопросы, связанные с «Агроидеей», он отказался.

Международные амбиции и долги перед учредителем



Как ранее писало «Реальное время», учредителями ООО «Агроидея» являются структуры ПАО «Татнефть» — на 51% через ООО «Татнефть-Актив» и еще на 12,74% через УК «Алабуга-2. Нефтехимия». Компания была основана еще в 2004 году на базе реконструированных цехов бывшего «Лениногорского агрегатно-механического завода». Оставшаяся доля принадлежала ООО «Ирригрейт» — под брендом с таким названием у «Агроидеи» выходили машины для орошения.

«Агроидея» также занималась производством оборудования для кормозаготовки, посевной техники, машин для внесения удобрений и для транспортировки. С 2015 года компания поставляла сельхозтехнику в том числе для госкомпании «Росагролизинг», а с 2017-го — для программы технической модернизации для районов нефтяной зоны.

Кроме того, в 2019 году «Агроидея» оказалась в числе компаний, проявивших интерес к работе в промышленной зоне для российских компаний в Египте. Именно Андрей Важов тогда участвовал в подписании меморандума о намерениях войти в эту зону.

Фото: AashayBaindur / wikipedia.org

— Эта зона открывает нам доступ к беспошлинной торговле со странами ЕС, и самое главное для нас — с государствами Северной Африки. В силу их климата здесь хороший спрос на дождевальные машины. Везти из России — сильно накладно. А из Египта — весь мир как ладони. Кроме нас, в России такие машины никто не производит. Поэтому мы хотели бы локализовать эту технику в Египте. Для этого мы готовы арендовать промышленное здание, а я уж промышленное оборудование и людей завезу, мы обеспечим, — рассказывал тогда Важов «Реальному времени».

Однако параллельно с этим дела компании пошли на спад: по итогам 2019 года компания зафиксировала рекордный убыток в 109 млн (при этом она и ранее была убыточной). В 2020 году прокуратура Татарстана сообщала о фактах невыплаты работникам «Агроидеи» заработной платы в размере свыше 12 млн рублей. «Татнефть» через Арбитражный суд Татарстана начала взыскивать с компании долги — наиболее крупный иск составил 246 млн рублей. В документах суда сказано, что долг образовался по договору займа на 200 млн рублей, которые компания должна была вернуть к 2017 году, но из них возвратила лишь 2 млн рублей. При этом «Агроидея» в суде иск признавала. Позже «Татнефть» потребовала банкротства компании уже по долгам по аренде перед УК «Алабуга-2. Нефтехимия» и в результате стала наиболее крупным кредитором — на нее приходится свыше 250 млн рублей требований.

Александр Артемьев