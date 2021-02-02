Исследование показало, к каким врачам чаще всего обращаются татарстанцы

Жители Татарстана чаще всего обращаются за медицинской помощью к гинекологам (30 944 запроса), гастроэнтерологам (28 164 запроса), неврологам (26 878 запросов) и психотерапевтам (26 418 запросов). Такие данные приводятся в исследовании сервиса с отзывами о врачах и клиниках в России «ПроДокторов» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Республика занимает пятое место рейтинга по количеству оставленных отзывов на портале. Первое место — у Москвы и Московской области, второе — у Краснодарского края. Также активно оставляют отзывы о медиках жители Санкт-Петербурга, Ростовской, Самарской, Воронежской, Свердловской, Нижегородской областей и Башкирии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом по итогам прошлого года жители Татарстана стали реже оставлять мнения о врачах. Количество отзывов по сравнению с 2019 годом сократилось на 15% (с 15 335 шт. до 13 018).

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 18,3 млрд рублей территориальным фондам ОМС на зарплату новых врачей и среднего медицинского персонала. Татарстан из общей суммы получит 375,6 млн рублей.



Татьяна Леухина