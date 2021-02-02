Организаторы «Мисс Татарстан» ответили на обвинения в распущенности из-за конкурса купальников

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова ответила на традиционные возмущения по поводу выхода участниц в купальниках. Она подчеркнула, что эта сторона важна для конкурса красоты высокого уровня.

«У нас светское мероприятие. […] Красавицу нужно оценить по тем параметрам, по которым проводятся все конкурсы красоты международного уровня. Мы не можем назвать красавицей ту девушку, которая не имеет хорошей физической формы», — сказала Изольда Сахарова на пресс-конференции по итогам конкурса.

Фото: Максим Платонов (архив)

Стоит отметить, что в этом году все участницы конкурса вышли в черных слитных купальниках, что было максимально целомудренно для подобного конкурса.

Напомним, возмущения по поводу появления юных красавиц в купальниках на таком крупном мероприятии в мусульманской республике появляются не первый год. В 2017 году разразился скандал, когда многие восприняли костюмы конкурсанток как намек на костюмы БДСМ-культуры.