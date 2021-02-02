В Казани оштрафовали водителя, который решил объехать пробку по трамвайным путям

Фото: МВД по РТ

В Казани оштрафовали на 1 500 рублей водителя Land Rover, который решил объехать пробку по трамвайным путям. Как сообщили в Госавтоинспекции МВД по РТ, факт нарушения был обнаружен в ходе мониторинга социальных сетей.

По словам 22-летнего водителя, он хотел объехать образовавшийся перед ним затор.

В середине января полиция привлекла к штрафу водителя казанского автобуса, который выехал на встречную полосу, чтобы объехать пробку. Сам 29-летний водитель объяснил нарушение правил дорожного движения нежеланием стоять в пробке на улице Закиева.