В Казани оштрафовали водителя, который решил объехать пробку по трамвайным путям
В Казани оштрафовали на 1 500 рублей водителя Land Rover, который решил объехать пробку по трамвайным путям. Как сообщили в Госавтоинспекции МВД по РТ, факт нарушения был обнаружен в ходе мониторинга социальных сетей.
По словам 22-летнего водителя, он хотел объехать образовавшийся перед ним затор.
В середине января полиция привлекла к штрафу водителя казанского автобуса, который выехал на встречную полосу, чтобы объехать пробку. Сам 29-летний водитель объяснил нарушение правил дорожного движения нежеланием стоять в пробке на улице Закиева.Происшествия
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