Опрос: татарстанцы назвали причину, по которой готовы работать сверхурочно

88% работников Татарстана сообщили, что согласились бы работать сверхурочно, если работодатель проявит заботу о своих сотрудниках. Чаще всего так отвечали представители сферы закупок, добычи сырья, безопасности, реже — бухгалтеры, специалисты научно-образовательной сферы и управления персоналом. Еще 7% не готовы работать больше положенного даже при таком условии, сообщили в службе исследований hh.ru.

Также 68% татарстанцев рассказали, что они были бы готовы периодически выполнять работу сверх обязанностей в случае заботы со стороны работодателя. Среди них представители индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны), топ-менеджеры и специалисты сферы закупок. Еще 21% работников Татарстана в принципе не готовы выполнять другую работу.

С начала года, напомним, работодатели Татарстана предложили более 16 тысяч вакансий.