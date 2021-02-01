В 2020 году на прилавки магазинов Казани не допустили 31 тонну опасной еды

В 2020 году на прилавки магазинов не допустили 31 тонну некачественной еды. Информация опубликована на сайте мэрии Казани.

Продовольственную безопасность и эпизоотическое благополучие в Казани обеспечивают 10 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы в разных районах города. В течение года проведено 650 тысяч экспертиз. Еще около 86 тысяч экспертиз было проведено в мобильной лаборатории, обслуживающей шатровые, сельскохозяйственные и тематические продовольственные ярмарки.

Фото: realnoevremya.ru

В общей сложности была выявлена 31 тонна недоброкачественной и опасной продукции животного и растительного происхождения. Причина — органические и паразитарные изменения в мясе и повышенное содержание нитратов в растительной продукции.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз помидоров из Турции, Армении и Узбекистана.

Ольга Плешкова