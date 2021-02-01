В Татарстане сняты ограничения на движение автобусов и грузового транспорта
На территории Татарстана с 1 февраля в 01.00 (мск) сняли ограничения, которые временно вводились на дорогах республики в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает МЧС по РТ.
Ограничения вводились из-за метели и ограниченной видимости для пассажирских автобусов и грузового транспорта на следующих федеральных автомобильных дорогах.
- М-7 Москва — Уфа;
- Р-241 Казань — Ульяновск;
- Р-239 Казань — Оренбург;
- А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск;
- А-151 Цивильск — Ульяновск.
Напомним, в Татарстане ограничение действовало с 21.00.ОбществоИнфраструктураАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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