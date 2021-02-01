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В Татарстане сняты ограничения на движение автобусов и грузового транспорта

07:09, 01.02.2021
В Татарстане сняты ограничения на движение автобусов и грузового транспорта
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На территории Татарстана с 1 февраля в 01.00 (мск) сняли ограничения, которые временно вводились на дорогах республики в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает МЧС по РТ.

Ограничения вводились из-за метели и ограниченной видимости для пассажирских автобусов и грузового транспорта на следующих федеральных автомобильных дорогах.

  • М-7 Москва — Уфа;
  • Р-241 Казань — Ульяновск;
  • Р-239 Казань — Оренбург;
  • А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск;
  • А-151 Цивильск — Ульяновск.

Напомним, в Татарстане ограничение действовало с 21.00.

ОбществоИнфраструктураАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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