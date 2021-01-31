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В Татарстане из-за погоды вводят ограничение движения автобусов и грузового транспорта

20:53, 31.01.2021
В Татарстане из-за погоды вводят ограничение движения автобусов и грузового транспорта
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий вводится временное ограничение движения междугородних автобусов и грузового транспорта. Оно начнет действовать с 21.00.

Госавтоинспекция призывает водителей не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по тел. 8(843)5333888, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня днем МЧС Татарстана предупредило об ухудшении погодных условий на территории республики. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, с 18 часов 31 января до 10 часов 1 февраля ожидаются метель, сильный ветер порывами 18—23 м/с, на дорогах сильная гололедица.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспортАвтоПроисшествия Татарстан
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