Гонки и плохая видимость на дорогах: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 31 января

Сегодня в Усадах состоялось открытие четвертого этапа Кубка и чемпионата России по трековым гонкам. Глава Высокогорского района Татарстана Рустам Калимуллин рассказал подписчикам о победителях состязания. Пятый этап будет проходить в Тольятти.

Глава Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров предупредил водителей о плохой видимости на дорогах и попросил воздержаться от поездок в позднее время.

Глава Апастовского района РТ Равиль Хисамутдинов поделился успехами фермеров своего района.

Сегодня в Нижнекамском районе РТ почтили память бойцов 80-го отдельного лыжного батальона, погибших 31 января 1942 года в Псковской области. Фото с церемонии поделился глава района Айдар Метшин.