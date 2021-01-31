На площади у театра Камала в Казани собрались журналисты и полиция

Фото: Луиза Игнатьева

На площади у театра Камала в Казани собрались журналисты и полиция. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Фото: Луиза Игнатьева

Митингующих на площади единицы. Какое-то время там стоял активист Равиль Гариуллин с плакатами, предупреждающими об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Сейчас он уже покинул площадь.

Фото: Луиза Игнатьева

Сообщается также, что на месте проведения акции в Казани был замечен министр по делам молодежи Дамир Фаттахов.

Ольга Плешкова