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На площади у театра Камала в Казани собрались журналисты и полиция

12:01, 31.01.2021
На площади у театра Камала в Казани собрались журналисты и полиция
Фото: Луиза Игнатьева

На площади у театра Камала в Казани собрались журналисты и полиция. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Фото: Луиза Игнатьева

Митингующих на площади единицы. Какое-то время там стоял активист Равиль Гариуллин с плакатами, предупреждающими об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Сейчас он уже покинул площадь.

Фото: Луиза Игнатьева

Сообщается также, что на месте проведения акции в Казани был замечен министр по делам молодежи Дамир Фаттахов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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