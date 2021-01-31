Синоптик рассказал, когда наступит весна в центральной части России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что наступления весны в центральной России не стоит ждать раньше конца марта. Его слова приводит RT.

— Если мы будем говорить о центральной части европейской России, в частности о Москве, то весна, в понимании метеорологов, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений приходится на 28 марта. Северный у нас климат, — рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В последний день января очередной активный южный циклон пройдёт по территории центральных регионов европейской части России и практически своим центром заденет столичный регион. Кроме того, специалист спрогнозировал возвращение зимы в начале февраля.

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Татьяна Леухина