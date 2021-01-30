В 2020 году в Татарстане 11 детей совершили суицид

В 2020 году в Татарстане 11 детей совершили самоубийство. Об этом рассказала директор татарстанского ГАОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» Дарья Охотникова в интервью Андрею Кузьмину.

По ее словам, статистика улучшилась по сравнению с показателями пятилетней давности. В целом, в Татарстане показатель является средним по стране. В 2021 году произошел уже один суицид ребенка. По словам эксперта, как правило, на такой шаг решаются дети из благополучных семей.

«По попыткам у нас статистики нет, потому что, как правило, дети после попыток попадают в учреждения здравоохранения и наблюдаются медицинскими психологами, которые работают в учреждениях здравоохранения, и нам эта информация не передается, остается закрытой», — сказала Охотникова в интервью.

Ранее в Казани за попытку суицида подростка сотрудников реабилитационного центра «Символа жизни» отдали под суд. Их обвиняют в истязании и доведении подростка до попытки самоубийства, а также неисполнении обязанностей по его воспитанию.



Ольга Плешкова