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Названы самые опасные профессии в агропромышленном комплексе Татарстана

12:58, 30.01.2021
Названы самые опасные профессии в агропромышленном комплексе Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров рассказал о самых опасных профессиях в агропромышленном комплексе. По его словам наиболее травмоопасными профессиями в сельском хозяйстве являются животновода, механизатора и слесаря-ремонтника.

Фото: Минсельхозпрод РТ

В 2020 году произошло восемь случаев производственного травматизма с тяжелыми последствиями и 4 случая закончились смертью.

Расходы сельхозформирований на мероприятия по охране труда составили около 230 млн рублей или 4725 рублей на 1 работника.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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