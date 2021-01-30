Названы самые опасные профессии в агропромышленном комплексе Татарстана

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров рассказал о самых опасных профессиях в агропромышленном комплексе. По его словам наиболее травмоопасными профессиями в сельском хозяйстве являются животновода, механизатора и слесаря-ремонтника.

Фото: Минсельхозпрод РТ

В 2020 году произошло восемь случаев производственного травматизма с тяжелыми последствиями и 4 случая закончились смертью.

Расходы сельхозформирований на мероприятия по охране труда составили около 230 млн рублей или 4725 рублей на 1 работника.

Ольга Плешкова