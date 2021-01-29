В 2020 году в Татарстане от алкогольного отравления умерли 225 человек

Фото: Максим Платонов

В 2020 году в Татарстане алкоголем отравились 465 человек, 225 из которых умерли. Показатель смертности по этой причине в республике остался на уровне 2019 года, сообщили сегодня на итоговом заседании коллегии Госалкогольинспекции РТ.

В целом в прошлом году в республике зафиксировано снижение числа алкогольных отравлений на 18%. В их структуре по-прежнему преобладают отравления этанолом (69%).



Фото: Максим Платонов

В Госалкогольинспекции Татарстана отметили, что в 2020 году в республике увеличилось число случаев отравления метанолом, что может свидетельствовать о частичном переходе татарстанцев на контрафактный алкоголь.

Подробнее об итогах деятельности Госалкогольинспекции РТ за прошлый год читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина