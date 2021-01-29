Соцсети: жители Дербышек обнаружили несанкционированную свалку снега

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Жители казанского микрорайона Дербышки пожаловались на незаконную свалку снега, которая находится рядом с остановкой общественного транспорта. Видео со снежными холмами опубликовали местные жители в соцсети.



По словам автора анонимного поста, снег на берег Казанки в Дербышки привозят по ночам каждый день.

В сообщении также отмечается, что инспекторы Минэкологии Татарстана уже направили письмо в администрацию Советского района для принятия мер по ликвидации несанкционированной снежной свалки.

На этой неделе депутат Казгордумы от КПРФ Алексей Серов опубликовал видео из соцсетей, на котором автор показывает свалку снега, расположенную в Азино, возле улиц Минской и Закиева. По данным Управления Росреестра по РТ, земельный участок находится в собственности ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест».



Татьяна Демина