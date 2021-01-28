Казанский депутат обратил внимание на незаконную свалку снега в Азино

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Депутат Казгордумы от КПРФ Алексей Серов обратил внимание на видео из соцсетей, в котором автор показал свалку снега, предположительно, незаконную. Она расположена в Азино возле улиц Минской и Закиева.

«Безусловно, явное нарушение подрядчиков, вывозящих снег не на специально созданные плавильные пункты, а сразу — в ближайший овраг», — написал Серов в Instagram.

Он сообщил, что уже направил запрос на имя руководителя исполкома Казани Рустема Гафарова.

Напомним, на прошлой неделе на незаконную свалку снега жаловались жители улицы Космонавтов, где были замечены грузовики, складирующие грязный снег возле дома №44.