Казанские экологи нашли владельца незаконной снежной свалки в Азино

Специалисты Минэкологии Татарстана выехали на место снежной свалки напротив дома 28 по улице Минская. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным Управления Росреестра по РТ, земельный участок находится в собственности ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». Специалисты произведут замеры площади и объема несанкционированной свалки. В отношении компании будут приняты меры административного реагирования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Поначалу экологи не смогли пройти на территорию из-за того, чтобы она была закрыта на замок, а охранник отсутствовал. Вчера, во время повторного выезда, специалисты ведомства обнаружили трактор. За нарушение муниципальных правил благоустройства водителя транспортного средства привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.3.6 КоАП РТ («Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами»).



Сегодня депутат Казгордумы от КПРФ Алексей Серов опубликовал видео из соцсетей, на котором автор показывает свалку снега. Она расположена в Азино возле улиц Минской и Закиева.

Татьяна Леухина