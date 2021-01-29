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ГИБДД Казани продолжает проверки машин на наличие детских автокресел — фото

13:00, 29.01.2021
ГИБДД Казани продолжает проверки машин на наличие детских автокресел — фото
Фото: Дарья Пинегина

В Казани продолжается акция ГИБДД «Ребенок — главный пассажир!», в ходе которой инспекторы проверяют, перевозят ли водители детей в автокреслах. Сегодня рейд прошел в том числе на улицах Шмидта и Ершова.

По итогу было составлено два протокола по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей».

В ходе акции детям были вручены световозвращающие элементы и памятки, содержащие информацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Фото: Дарья Пинегина
Фото: Дарья Пинегина

Напомним, что акция «Ребенок — главный пассажир!» пройдет до 7 февраля.

Фото: Дарья Пинегина
Общество Татарстан
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