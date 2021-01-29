Бывших «банкстеров» «БТА-Казань» привлекли к ответственности на 4,5 миллиарда рублей

Фото: Роман Хасаев

Кому достались долги «Руснефтехима»

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил требования «конкурсника» «ЗАО «НК Руснефтехим» — обанкротившейся в 2014 году нефтеторговой компании с татарстанской пропиской, тесно связанной с рухнувшим банком «БТА-Казань», — о привлечении к субсидиарной ответственности трех лиц, контролировавших компанию. Речь идет о ее бывшем гендиректор Денисе Зубове, а также ее акционерах Максиме Пухликове и ныне покойном Сергее Шекланове.

Сумма требований солидарно к трем ответчикам составляет 4,5 млрд рублей — это весь объем требований кредиторов.

Как пояснил конкурсный управляющий компании Антон Никеев, вместо погибшего в 2018 году Шекланова право требовать долги будет обращено на его наследников (по крайней мере, из числа вступивших в наследство) — это Мари Шекланова (как следует из документов суда, мать Сергея Шекланова), Игорь Шекланов (его отец) и сын — Федор Шекланов. У Сергея Шекланова также есть дочь — судя по всему, она в наследство вступать не стала.

Вместо погибшего в 2018 году Шекланова право требовать долги будет обращено на его наследников. Фото: yachting.su

Полный текст решения еще не опубликован в базе судебных актов, Никеев также не стал комментировать, с чем именно связано привлечение этих лиц к ответственности. Однако он добавил: еще не факт, что со всех ответчиков реально взыщут долг. Даже если решение устоит в вышестоящих инстанциях, то кредиторы могут оставить права требования за собой или же продать их с торгов.

Отметим, что решение будет зависит от крупнейшего (более 92% от всей суммы реестра) кредиторов, казахстанского «БТА-Банка». «Реальное время» направило в банк запрос о планах на долг в 4,5 млрд рублей.

Связаться с Зубовым и Пухликовым изданию через номера принадлежавших им компаний не удалось — впрочем, известно, что как минимум представитель Зубова в судах участвовал и закономерно возражал против привлечения к ответственности. «Реальное время» готово предоставить им возможность прокомментировать ситуацию на страницах издания.

Из наследников Сергея Шекланова в Сети удалось обнаружить только Мари Шекланову — «Реальное время» также направило ей запрос.

Бурная история «Руснефтехима»...

ЗАО «НК Руснефтехим» ранее занималось торговлей нефтепродуктами, причем, судя по данным госзакупок конца 2000-х, клиентами его были в том числе силовые ведомства — компания поставляла бензин Главному командованию Внутренних войск МВД России (в 2016 году реформированы в Росгвардию), а также для ФСБ и МЧС. Выручка компании в те периоды составляла десятки миллиардов рублей в год.

Кроме того, «НК Руснефтехим» в конце 2009 года стал совладельцем банка «БТА-Казань». Директором компании тогда был Зубов, Шекланов и Пухликов осуществляли контроль над компанией — и оба, по данным СМИ, являлись давними партнерами беглого казахского олигарха и экс-бенефициара «БТА-Казань» Мухтара Аблязова и экс-главы Ингушетии Руслана Аушева. Несмотря на формальную смену акционеров и заверения в том, что никто из них не связан с Аблязовым, рейтинговое агентство Fitch поставило под сомнение наличие у банка принципиально новых собственников, предположив, что казахский олигарх мог сохранить некоторую бенефициарную долю в банке или же что он сможет приобрести такую долю в будущем.

Агентство Fitch предположило, что казахский олигарх мог сохранить некоторую бенефициарную долю в «БТА-Казань». Фото ukranews.ru

Шекланов и Пухликов в результате получили места в совете директоров банка. Добавим, что Пухликов уже тогда имел славу «красного олигарха» — из-за того, что в 2007-м шел на выборы в Госдуму в списке КПРФ по Красноярскому краю.

Однако спустя два года «НК «Руснефтехим» попала в начальную стадию процедуры банкротства. Процесс был инициирован подмосковной компанией, сдававшей «Руснефтехиму» газораспределительные станции. Помимо этого, банк «БТА-Казань» наложил взыскание на имущество «Руснефтехима» из-за дебиторской задолженности в размере 724,5 млн рублей по различным договорам. Весной 2014 года «Руснефтехим» был признан банкротом.

Что же касается «БТА-Казань», то в мае 2014 года он попал на санацию и полностью сменил собственников, став «Тимер банком» из бизнес-империи ТФБ Роберта Мусина. После краха «Татфондбанка» «Тимер банк» получил нового инвестора в лице подконтрольного «Ростеху» московского банка «Российская финансовая корпорация».

... и самого Шекланова

Параллельно с этими событиями судебные процессы шли в Лондоне: там судились БТА, компания Direct Logistic Solutions Ltd, принадлежавшая Мухтару Аблязову, и компания Vetabet, принадлежавшая Пухликову и Шекланову. Кредитная организация утверждала, что Пухликов и Шекланов похитили 120 миллионов долларов, на которые они приобрели портовые терминалы «Витино» в Мурманской области. После этого Аблязов, Пухликов и Шекланов поссорились, а их борьба за активы выплеснулась в публичное поле. Тогда же «БТА-Банк» заявлял, что «Руснефтехим» фактически управляет терминалами в Витино.

Морской порт Витино на Белом море. Фото: провэд.рф

Позже имя Сергея Шекланова всплывало в СМИ уже в других контекстах. Так, в 2014 году он вместе с бизнесменом Игорем Лазуренко представляли интересы объявленного Россией в международный розыск украинского олигарха Игоря Коломойского. В 2015 году Сергея Шекланова заподозрили в пособничестве рейдерскому захвату московской компании «Трейд Нафта».

Кроме того, в 2014 году мощный резонанс вызвала свадьба дочери бизнесмена Сергея Шекланова. Торжество проходило на греческом острове Миконос, считающемся одним из излюбленных мест отдыха богемы. По некоторым данным, на организацию свадьбы ушло не менее 2 млн евро. На торжество были приглашены 200 человек, на которых ушло 150 кг свежих омаров и 1,5 тыс. бутылок шампанского Don Perignon. Развлекали публику российские и зарубежные исполнители, среди которых была группа «Ленинград». Вели мероприятие Андрей Малахов и Ольга Шелест. А завершилась свадьба разрезанием 100-килограммового торта.

В 2018 году стало известно, что Сергея Шекланова нашли мертвым в каюте катера в элитном подмосковном яхт-клубе «Галс».

Александр Артемьев