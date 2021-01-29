По итогам 2020 года объем производства пива в Татарстане увеличился на 23%
По итогам 2020 года объем производства пива в Татарстане увеличился на 23%, до 54,8 млн декалитров. Об этом сообщил глава Госалкогольинспекции Жаудат Ахметханов на коллегии.
Максимальный рост производства в 118% показал казанский филиал международного холдинга «Эфес», на 116% увеличил производство пивной завод «Татспиртпрома» «Белый кремль». По словам Ахметханова, главной задачей является продвижение пива татарских производителей.
Перечисление акцизов в бюджет Татарстана увеличилось на 2,3 млрд рублей, добавил вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.
Ранее сообщалось, что в Татарстане 60% разливного пива реализовано по правилам маркировки.Общество Татарстан
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