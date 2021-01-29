Опубликован список улиц Казани, где сегодня уберут снег

За сутки с улиц Казани вывели 15,9 тыс. тонн снега, в уборке города были задействованы 793 единицы спецтехники и 457 дорожных рабочих. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Сегодня на смену выйдут 384 дорожных рабочих и 370 единиц специальной техники, в том числе 60 комбинированных дорожных машин, 62 тракторные щетки, 124 самосвала, 55 фронтальных погрузчиков, 38 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

Коммунальщики будут убираться на участках улиц Авангардной, Авзаловой, Адоратского, Актайской, Батурина, Баумана, Белинского, Васильченко, Восстания, Галеева, Губкина, Амирхана Еники, Закиева, Рихарда Зорге, Искра, Шарифа Камала, Копылова, Кошевого, Краснококшайской, Кремлевской, Аделя Кутуя, Лево-Булачной, Марджани, Набережной, Нариманова, Новоселья, Павлюхина, Петербургской, Портовой, Седова, Сеченова, Симонова, Технической, Баки Урманче, Фучика, Чапаева, Чуйкова, Шоссейной, Сибирского переулка, Сибирского тракта, проспектов Ибрагимова, Победы и Ямашева, площади Свободы, а также в микрорайонах Белянкино, Жилплощадка и «Салават купере».



Ольга Плешкова