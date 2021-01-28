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«Ак Барс» в гостях обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

20:10, 28.01.2021
«Ак Барс» в гостях обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в гостях обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе казанской команды авторами заброшенных шайб стали Альберт Яруллин, Дмитрий Воронков и Найджел Доус. Единственный гол хозяев на счету Степана Хрипунова.

После 50 сыгранных матчей в активе «Ак Барса» стало 78 очков. Казанцы продолжают лидировать в Восточной конференции.

«Автомобилист» — «Ак Барс» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы:
0:1 — Яруллин (Журавлев, Доус, 21:25);
0:2 — Воронков (22:13);
1:2 — Хрипунов (Холланд, 38:11);
1:3 — (Бурмистров, 49:38).

СпортХоккей
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