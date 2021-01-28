В Набережных Челнах объяснили, почему заявления на поступление в школы будут принимать только с апреля

Власти Набережных Челнов объяснили, почему заявки на поступление в первый класс теперь принимаются не с 1 февраля, а с 1 апреля. Это связано с более поздней публикацией документа о закреплении школ за микрорайонами.

Раньше такое распоряжение должно было публиковаться до 1 февраля, теперь же оно может появляться до 15 марта, рассказал начальник Управления образования и по делам молодежи челнинской администрации Рустем Хузин.

Соответственно, заявления от родителей детей, проживающих на закрепленной территории, будут принимать с 1 апреля по 30 июня.

Фото: nabchelny.ru

«Приказ о зачислении будет издан в течение трех дней после приема заявления, а не семи дней, как ранее, то есть до 3 июля», — приводятся слова Хузина на сайте мэрии Челнов.

Для детей, которые не живут на закрепленной за школой территории, заявки принимаются с 6 июля до 5 сентября и только при наличии мест.

Планируется, что в 2021—2022 учебном году за парты впервые сядут 8 762 юных челнинца. Отметим, в настоящее время в школах города обучаются 65 298 учеников, из них 8 483 — первоклассники.

Напомним, ранее в казанском исполкоме также сообщили, что сроки приема заявок сдвигаются. Прием также будет идти с 1 апреля.