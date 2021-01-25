В Казани уменьшили сроки подачи заявлений для приема в школу

С этого года сроки подачи заявлений школу для родителей первоклассников изменили, рассказал сегодня во время «делового понедельника» начальник управления образования Казани Ирек Ризванов.

По новому приказу Минпросвещения РФ № 458 от 2 сентября прошлого года, приемные кампании в школы с этого стартуют не 1 февраля, как раньше, а 1 апреля.

Фото: Максим Платонов (архив)

Так, с 1 апреля по 30 июня принимают заявления от родителей детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. Остальным родителям можно обращаться с 6 июля по 5 сентября, пояснил Ризванов.

Он напомнил, что в текущем учебном году впервые за парты сели почти 19 тыс. детей, в будущем учебном году ожидают более 20 тыс. первоклассников. Ежегодно их число в Казани вырастает примерно на 1,5 тыс., отметил спикер. В сети образовательных учреждений на следующий год будет насчитываться 168 муниципальных школ с учетом новостроек в «Салават купере» на 1 224 места и в «Арт-Сити» на 1 500 мест. Мэр Казани Ильсур Метшин попросил довести всю информацию о новых условиях приема до родителей будущих первоклассников.