Большая стройка, инвестпроекты и решение проблемы дольщиков: послание Хабирова Курултаю

Как Башкирия планирует победить ковид

«Вы поймете меня правильно, если буду говорить сегодня не только о коронавирусе», — с этих слов глава Башкирии Радий Хабиров начал ежегодное подведение итогов в послании к региональному парламенту, Курултаю. Вместе с тем первая часть послания была посвящена именно пандемии. Хабиров заявил: «В ближайшее время мы стряхнем с себя эту заразу, которая уже год мешает нам жить по-человечески». С сегодняшнего дня в Башкирии приступают к поэтапному снятию ограничений, введенных в связи с эпидемией.

«Стряхнуть заразу» должна помочь массовая вакцинация — Хабиров напомнил, что и сам привился от коронавируса еще в конце 2020 года и чувствует себя прекрасно.

— Большие партии вакцины сейчас поступают в республику, и чем быстрее у каждого из нас появится иммунитет, тем быстрее республика обретет иммунитет коллективный. Тогда мы вернемся к нормальной жизни, наверстаем потери в экономике, превзойдем прежние результаты. Восстановим социальную справедливость там, где существующие порядки сломала пандемия.

Пандемия принесла потери, продолжил Хабиров, и не только в экономике. В этот момент глава Башкирии попросил почтить память всех, чьи жизни унесла пандемия, минутой молчания.

После этого Хабиров долго благодарил тех, кто был «на передовой» борьбы с коронавирусом — в первую очередь медиков и волонтеров, а также учителей, строителей, тружеников культуры. Некоторые из них присутствовали в зале во время послания — глава региона представил их под общие аплодисменты.

Много о крупном бизнесе и немного — о малом

Несмотря на все трудности, Башкирия завершила год почти со стопроцентным индексом промышленного производства, заявил Хабиров, более того, в Национальном инвестиционном рейтинге Башкортостан вошёл в число лучших регионов, поднявшись за год с 16-го на девятое место в стране.

Промышленность не стала сворачивать инвестпрограммы, добавил Хабиров, подробно перечисляя наиболее крупные инвестиционные проекты — модернизация мощностей на ОДК-УМПО, реконструкция установки гидрокрекинга на «Башнефти», комплекс гидрокрекинга на «Газпром нефтехим Салават». На некоторых предприятиях удалось снять «болевые точки» — в частности, удалось загрузить заказами Кумертауское авиационное производственное предприятие благодаря заказам «Ростеха».

Отдельно Хабиров остановился на успехах ОЭЗ «Алга», создание которой одобрили на федеральном уровне как раз в 2020 году. По словам главы Башкирии, В этом году появится 800 новых рабочих мест, в следующем — ещё почти 2 тысячи (число резидентов он не назвал). В связи с этим Хабиров в ходе послания поручил правительству республики начать работу над созданием второй ОЭЗ — уже не промышленного, а «технико-внедренческого» направления.

Также Хабиров рассказал об АПК республики, которую он назвал «самой радующей нас отраслью» — так, в этом году «республиканский каравай», как выразился Хабиров, достиг 4 млн тонн зерна, это второй по величине результат за десятилетие. Впрочем, Хабиров поставил задачу Минсельхозу довести к 2024 году этот показатель до 5 млн тонн, а также подняться с шестого на второе место в ПФО по объемам переработки сельхозпродукции.

В целом же объем агропродукции республики составил 177 млрд рублей. Экспорт АПК вырос в полтора раза до 165 млн долларов.

О прочем бизнесе республики же Хабиров сказал сравнительно немного — сообщил лишь, что меры поддержки получили 50 тысяч предпринимателей, а действие наиболее востребованных меры поддержки республика намерена продлить.

Не так давно на федеральном уровне поддержали и другой проект в Башкирии — Евразийского научно-образовательного центра, который Хабиров также упомянул в послании. «Башкирский науко­град станет центром развития «экономики знаний», настоящей «фабрикой стартапов». В этом году начнём совместные с университетом «Сколтех» программы для магистрантов и аспирантов республики. К 2024 году построим совре­менный студен­ческий кампус, увеличим до 10 тысяч число иностранных студентов» — рассказал Хабиров о планах развития этого центра.

Кроме того, летом в комплексе на улице Заки Валиди (который долгое время стоял без дела) запускается так называемый «IQ-парк» — технопарк со статусом регионального оператора «Сколково».

Большая стройка в Уфе, извинения Хабирова, проблемы ЖКХ и долщиков

Из-за множества инфраструктурных проектов этим летом Уфа, как выразился Хабиров» должна превратиться в «большую стройку». В первую очередь это проект «большого выезда» — самой крупной стройки в новейшей истории Башкортостана. Кроме того, строится новый мост на южном въезде в город, автодорогу «Бирск–Тастуба–Сатка», решается вопрос по еще нескольким строек.

Параллельно с этим идут и изменения в транспортной инфтрактрууктуре — закупка новых автобусов, открытие трамвайных и троллейбусных маршрутов. «Есть проект строительства в Уфе сети туристических и транспортных канатных дорог. Очень скоро вы всё это увидите» — добавил Хабиров.

— Сегодня, с этой трибуны, я хочу извиниться перед жителями республики за неудобства, связанные с реконструкцией важнейшего путепровода на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Мы понимали, что этот шаг, безусловно, вызовет напряжение. Но других вариантов у нас просто не было. Это обязательно нужно было сделать, увязав со строительством новой вставки между мостами через реку Белую. Зато, когда в сжатые сроки мы завершим все работы, ситуация на въезде в столицу значительно улучшится — прокомментировал Хабиров «большую уфимскую стройку».

В контексте извинений Хабиров упомянул и скандалы с огромными счетами за ЖКХ в январе.

— [Ситуация] вызвала многочисленные и обоснованные жалобы наших жителей на перетопы в квартирах, неточности при расчетах со стороны ресурсоснабжающих организаций. И многие факты подтвердились. Там, где допущены ошибки, мы их исправим и будем возвращать людям деньги. При этом такое не должно больше повторяться.

Ближе к концу послания Хабиров напомнил, что республика готовится масштабно отпраздновать в 2024 году 450-летие Уфы. Множетсво строек будет приурочено к этому событию — так, Хабиров анонсирвал реконструкцию Русского драматического театра, Театра кукол и Уфимского цирка, а также строителсьвто целого ряда масштабных объектов. «При этом хочу сказать, что не только Уфа окажется в центре внимания. Будем работать над тем, чтобы в каждом селе и городе появились свои обустроенные общественные пространства, парки и детские площадки. В этом году в рамках нацпроекта благоустроим ещё 130 территорий по всей республике» -0 добавил Хабиров.

Еще одно направление большой стройки связано с тем, что 2021 год объявлен в Башкортостане Годом здоровья и активного долголетия. В связи с этим уже идет строительство хосписа, хирургического корпуса кардиоцентра. Приступим к строительству Центра детской онкологии и гематологии.

Что же касается жилищного строительства, то по словам Хабирова в прошлом году более 100 тысяч семей в Башкирии улучшили свои жилищные условия. Кроме того, к 2024 году Хабиров пообещал окончательно решить проблему обманутых дольщиков полностью — для этого федеральный центр выделил республике 6 млрд рублей.

Александр Артемьев