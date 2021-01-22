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В 2020 году в Татарстане выявили 37 случаев бешенства животных

11:28, 22.01.2021
В 2020 году в Татарстане выявили 37 случаев бешенства животных
Фото: Олег Тихонов (архив)

В прошлом году в Татарстане выявили 37 случаев бешенства животных. Это на 13 случаев больше, чем в 2019 году, пишет «Татар-информ». Такой рост объясняется «цикличностью инфекции».

С 2015 года в республике количество заболеваний бешенством среди животных снизилось в девять раз. Начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов сообщил, что за последние годы в Татарстане удалось стабилизировать ситуацию с бешенством животных благодаря своевременным мерам профилактики.

Фото: pixabay.com

18 января в деревне Новые Сарайлы Тукаевского района РТ ввели карантин в связи с неблагополучием по заболеванию животных бешенством.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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