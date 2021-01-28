В России за сутки зарегистрировано 19 138 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявили 19 138 новых случаев коронавируса. Таким образом, за весь период количество официально подтвержденных случаев достигло 3 793 810.

Выздоровели за сутки 26 775 человек, а с начала пандемии — 3 229 258 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Фото: Илья Репин (архив)

Зафиксировано 575 смертей за сутки. За весь период в России от коронавируса умер 71 651 человек.

В России на сегодняшний день проведено более 100,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 397 тысяч за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 646 312 человек.