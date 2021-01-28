Владельцы рекламных конструкций Казани получат отсрочку по платежам за I квартал 2021 года
Исполком Казани принял постановление о предоставлении отсрочки платежа по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города за I квартал 2021 года. Документ опубликован в сборнике документов мэрии.
Решение о отсрочке утверждено «в связи с необходимостью принятия новых мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в области наружной рекламы ввиду распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Отсрочка платежа для владельцев конструкций за I квартал будет идти по следующему графику:
— до 31 декабря 2020 года — 40%;
— до 31 января 2021 года — 40%;
— до 2 февраля 2021 года — 20%.
Ранее управление наружной рекламы сообщило, что загрузка рынка наружной рекламы в Казани к концу 2020 года вернулась к докризисным показателям. Однако цены упали на 20—30%.
До этого участникам рынка наружной рекламы в Казани отсрочили платежи за IV квартал.Общество Татарстан
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