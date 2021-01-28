Глава Башкирии объявил о поэтапном снятии ограничительных антиковидных мер

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С сегодняшнего дня в Башкирии приступают к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом объявил глава республики Радий Хабиров в ходе послания Государственному собранию — Курултаю.



«Я также со всей искренностью говорю спасибо жителям республики за огромное терпение к вынужденным ограничениям. В ближайшее время мы стряхнем с себя эту заразу, которая уже год мешает нам жить по-человечески. Но для этого надо придерживаться очень простых правил. Все они вам очень хорошо известны. Но этого тоже недостаточно», — заявил он.

Он отметил, что сейчас самое главное — сделать прививку от коронавируса: «Я проверил ее на себе, чувствую себя прекрасно. Большие партии вакцины сейчас поступают в республику».

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров объявил о запуске проекта «Антиковидный паспорт». Его получат перенесшие COVID-19 и имеющие антитела, а также сделавшие прививку от коронавируса. Как сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, в Татарстане такие «паспорта» вводить не планируют.