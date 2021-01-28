Программу выступления синхронисток сборной России могут поставить на татарском языке

Фото: Максим Платонов

Главному тренеру сборной России по синхронному плаванию Татьяне Покровской предложили поставить одну из программ синхронисток на татарскую музыку. Об этом рассказала депутат Государственной думы РФ Ольга Павлова на презентации книги «Татьяна Покровская и ее команда».

По ее словам, сейчас рассматривается такая возможность.

Фото: Максим Платонов

«Этот год объявлен президентом (Рустамом Миннихановым, — прим. ред.) Годом национальных языков и народного единства. Безусловно, Татьяна Николаевна Покровская тоже не может стоять в стороне, потому что Татарстан стал для нее родным», — передает ее слова «Татар-Информ».



Ранее «Реальное время публиковало фоторепортаж с чемпионата России по синхронному плаванию.

