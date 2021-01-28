В России ужесточили правила продажи табака

С сегодняшнего дня в России нельзя покупать в интернете кальяны и продукцию, содержащую никотин, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. С 28 января вступил в силу закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма

Раньше ограничения распространялись на табачную продукцию и табачные изделия, купить их можно было только в торговых пунктах. Теперь продавать онлайн запретили никотинсодержащую продукцию и кальяны, передает «РИА Новости».

Ране сообщалось, что в России проведут эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции с 2021 года.

Ольга Плешкова