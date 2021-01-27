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Зарипов, Да Коста и Галиев не полетели с «Ак Барсом» в Екатеринбург

17:01, 27.01.2021
Зарипов, Да Коста и Галиев не полетели с «Ак Барсом» в Екатеринбург
Фото: ak-bars.ru

Хоккеисты и тренерский штаб «Ак Барса» отправились на выездной матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Автомобилиста» в Екатеринбург.

В составе казанцев не оказалось сразу нескольких лидеров команды. В том числе капитана Даниса Зарипова, а также нападающих Стефана Да Косты и Станислава Галиева. Причина их отсутствия не называется. При этом Да Коста и Зарипов участвовали во вчерашней тренировке команды.

Третьим вратарем на выездную игру отправился Шамиль Валиуллин. В нынешнем сезоне он выступал в составе казанского «Ирбиса», сыграв две игры в регулярном чемпионате МХЛ.

Напомним, ранее «Ак Барс» проиграл две встречи подряд в КХЛ и потерял лидерство в Индексе силы.

СпортХоккей
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