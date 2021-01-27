Прифтис: «УНИКСу надо играть от обороны, чтобы выиграть у «Морнара»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча против клуба «Морнар Бар» в топ-16 Еврокубка по баскетболу.

«Нам предстоит очень важная игра. «Морнар Бар» в этом году сильна. У них много талантливых скореров, и чаще всего они забивают с периметра, что дает им возможность создавать угрозу с разных позиций. Нам нужно играть от обороны, если мы хотим выиграть его», — сказал Прифтис.

Димитрис Прифтис. Фото: vk.com/unicsbasket

Ранее команда Прифтиса выиграла оба матча топ-16 Еврокубка, обыграв «Андорру» (73:66) и «Гран Канарию» (73:62). Подробнее о победе казанцев над главными фаворитами этой группы читайте в материале «Реального времени».



Матч УНИКСа против БК «Морнар Бар» пройдет сегодня, 27 января, в Черногории. Встреча начнется в 21.00 по мск.