В Казани более половины дошколят обучаются на татарском языке

Фото: Максим Платонов

В Казани сохранилась сеть национальных образовательных учреждений. В нее включены 37 школ, которые ведут обучение на татарском языке. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Воспитанием и обучением на татарском языке охвачены 62% детей в 83 детских садах с татарским языком воспитания, а также в 327 татарских группах в русскоязычных дошкольных учреждениях.

Фото: kzn.ru

В прошлом году лучшими билингвальными дошкольными учреждениями республики признали казанские детсады №67, №72, №136. 38 садов работают по программам полилингвального образования.

Всего в Казани более 224 тыс. детей, 148 тыс. уже учатся в школах, а 75 тыс. посещают детские сады.

Ранее директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов рассказал, что уже к концу этого года в Татарстане завершат разработку линейки учебников по татарскому языку для начальных классов школы.



Татьяна Леухина