В Татарстане появятся новые учебники татарского языка для начальных классов

Фото: Максим Платонов

До конца 2021 года в Татарстане завершат разработку линейки учебников по татарскому языку для начальных классов школы. Об этом рассказал директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов в программе «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым.

Учебник для первого класса был разработан в прошлом году. В этом году будут разработаны еще три учебника, для второго, третьего и четвертого классов.

С ними проводятся эксперименты на базе полилингвального комплекса и на базе образовательных организаций-партнеров Института филологии КПФУ. Создатели учебников получают хорошие отклики. Если проект в дальнейшем будет поддержан, то, возможно, будут разработаны учебники с пятого по девятые классы.

В сентябре прошлого года в Татарстане запустили примечетские курсы татарского языка.

Татьяна Леухина