Стас Михайлов и казанский продюсер помирились: концерт запланирован на 6 марта

Певец все же выступит в Казани

История с резонансным иском казанского продюсера, главы концертного агентства «Сабантуй» Фарита Мухамедьярова к известному певцу Стасу Михайлову официально завершилась. Накануне Арбитражный суд Москвы объявил о прекращении производства по делу.

Резонансный иск был подан в московский арбитраж еще в середине декабря, однако в поле зрение СМИ попал только 14 января. СМИ раскрывали и причины иска: дело якобы было в срыве концерта, который должен был состояться в Казани в марте. Певец не приехал в связи с разгоравшейся пандемией коронавируса, но, как следует из публикации, задаток в 1,1 млн рублей возвращать не стал, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства.

Как рассказал Мухамедьяров «Реальному времени», фактически же разногласия возникали из-за сроков переноса концертов. За прошедший год концерт Стаса Михайлова в Казани дважды переносился — сначала на 13 сентября, а позже на 14 февраля 2021 года якобы из-за «изменения гастрольного графика артиста». Мухамедьяров же предлагал перенести сразу на год, представители артиста — несколько раз на три месяца вперед. В итоге переговоры зашли в тупик, результатом чего и стал судебный иск.

Как рассказал Мухамедьяров «Реальному времени», разногласия возникали из-за сроков переноса концертов. Фото: sobaka.ru

Сейчас же это заявление продюсер отозвал, а стороны утвердили новую дату концерта, 6 марта 2021 года. «Мы решили концерт все-таки сохранить. День праздничный, хороший, концертов мало, и народу надо отдохнуть, и артисту что-то заработать», — добавил продюсер.

Представители артиста также заявляли, что новая дата согласована и переносов не будет. На сайтах агентств по продаже билетов продажи на 6 марта в КРК «Пирамида» уже идут полным ходом. «В связи с запретом и ограничениями на проведение массовых мероприятий концерт переносили. Сейчас, когда появилась возможность провести концерт с учетом всех требований РПН, артист очень ждет встречи со зрителями Татарстана. Больше переносов не будет!» — говорится в объявлении о концерте.

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В пресс-службе артиста ранее подчеркивали: даты переносились по согласованию сторон, а предложение провести концерт именно в День всех влюбленных исходило от представителей самого Михайлова, так как 13 сентября 2020 года выступить было невозможно из-за действующих ограничений по коронавирусу. Напомним, концерты и массовые мероприятия были разрешены с августа, но на открытом воздухе, первый же крупный концерт в помещении состоялся в Казани 30 сентября.

Представители артиста также заявляли — концерт на 14 февраля местные организаторы якобы отменили в одностороннем порядке, не предупредив самого певца. При этом отмене не предшествовал какой-либо конфликт между представителями Михайлова и организаторами, заверяли администраторы артиста.

Александр Артемьев