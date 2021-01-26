В январе в казанском автобусе забыли пожилого человека

В январе в казанском автобусе №15 забыли пожилого человека. Об этом инциденте рассказали в Ассоциации АТП.

Пенсионер находился в транспорте с сопровождающей. Женщина, по-видимому, на что-то отвлеклась, вышла из автобуса. Уже когда автобус отъехал от остановки, она поняла, что дедушка остался в салоне. Сопровождающая связалась с диспетчером предприятия, а тот в свою очередь позвонил экипажу автобуса. Кондуктор подтвердила, что пенсионер находится в салоне и никуда не выходил. Забрали его на конечной остановке.

Фото: kzn.ru

Также в январе отец потерял сына, который проехал нужную остановку. Мужчина ждал ребенка на остановке Глушко, однако ребенок не вышел из автобуса. При этом у ребенка не было мобильного телефона. В итоге ребенка забрали на ост. «Ферма-2».



Ранее сообщалось, что в Казани возрождают бюро находок.



Ольга Плешкова