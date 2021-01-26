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В Татарстане подожгли детский сад, возбуждено уголовное дело

11:25, 26.01.2021
В Татарстане подожгли детский сад, возбуждено уголовное дело

В Кукморском районе Татарстана сегодня ночью произошел пожар в детском саду. О произошедшем рассказали в прокуратуре Татарстана.

Пожар начался около 12 ночи по адресу: село Адаево, ул. Татарстан, д. 13. По данному адресу находится местный детский сад. Площадь пожара составила 1 кв. м, никто не пострадал. По предварительной версии, причина пожара — поджог.

На место ЧП выезжал исполняющий обязанности прокурора района Рамиль Зайнутдинов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога». Ход расследования взят на контроль в прокуратуре.

Ранее в Казани возбудили уголовное дело после пожара в частном доме на Нестеровском овраге.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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