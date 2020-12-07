В Казани возбудили уголовное дело после пожара в частном доме на Нестеровском овраге

Фото: соцсети

Прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку исполнения законодательства по факту пожара в частном доме №78а на улице Нестеровский овраг.



Инцидент произошел 29 ноября текущего года. Надзорное ведомство установило, что пожар стал следствием умышленных действий неустановленного лица из хулиганских побуждений.

Фото: соцсети



Собранные материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

4 декабря следственный отдел отдела полиции №2 «Вишневский» Управления МВД России по Казани возбудил уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога» (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Ход расследования взяли на контроль в прокуратуре, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Татьяна Леухина