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Арбитражный суд официально прекратил производство по иску казанского продюсера к Стасу Михайлову

09:25, 26.01.2021
Арбитражный суд официально прекратил производство по иску казанского продюсера к Стасу Михайлову
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд официально прекратил производство по резонансному иску казанского продюсера к певцу Стасу Михайлову на сумму 1,1 млн рублей. Информация опубликована на сайте суда.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Казани Фарит Мухамедьяров через суд потребовал 1,1 млн рублей с певца Стаса Михайлова.

Подробности конфликта в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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