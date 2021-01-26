Арбитражный суд официально прекратил производство по иску казанского продюсера к Стасу Михайлову
Арбитражный суд официально прекратил производство по резонансному иску казанского продюсера к певцу Стасу Михайлову на сумму 1,1 млн рублей. Информация опубликована на сайте суда.
Ранее сообщалось, что бизнесмен из Казани Фарит Мухамедьяров через суд потребовал 1,1 млн рублей с певца Стаса Михайлова.
Подробности конфликта в материале «Реального времени».
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