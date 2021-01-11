Казанский продюсер требует со Стаса Михайлова 1 млн рублей за сорванный концерт

Фото: Максим Платонов (архив)

Бизнесмен из Казани Фарит Мухамедьяров через суд потребовал 1,1 млн рублей с певца Стаса Михайлова. Продюсер считает, что знаменитый исполнитель незаконно обогатился за его счет.

Мухамедьяров подал иск в Арбитражный суд Москвы 18 декабря, следует из материалов суда. Предварительное заседание назначено на 25 января.

Фото: Иванаиванова / wikimedia.org

По данным проекта Mash, казанский продюсер организовал выступление Стаса Михайлова в столице Татарстана еще в марте. Однако из-за коронавируса певец не приехал. Но задаток в 1,1 млн рублей так и не вернул.