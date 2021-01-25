Жители двух казанских поселков спорят из-за ледовой переправы — видео

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В Казани между поселками Вознесенское и Привольное образовалась нелегальная ледовая переправа. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Активисты первого поселка утверждают: дорога появилась стихийно. Чтобы объехать пробки жители Привольного и других близлежащих населенных пунктов полями добираются до Вознесенского.

Также, по их словам, жители Привольного подпили деревья, растущие возле замерзшего ручья. Пугает местных жителей и то, что рядом с дорогой газопровод.

Сегодня ГУ МЧС РФ по РТ сообщила о выявлении нелегальной переправы через реку Ноксу е между поселками Привольный и Вознесенское. Информацию о нарушении ведомство направило главе администрации Советского района Казани Роману Фатхутдинову. На участке с незаконной ледовой переправой должны установить ограждения и запрещающие аншлаги.

